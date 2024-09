Vor knapp zwei Monaten sollte die Geschichte der illegalen Baustelle in Wagerberg enden, denn der Abbruchbescheid wurde genehmigt und die Finanzierung geklärt. Doch nach wie vor wird fleißig weitergebaut, die angekündigten Bagger nicht einmal in der Nähe. Während Anrainer hinter vorgehaltener Hand von „behördlichem Multiorganversagen“ sprechen, verweist man in der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld auf ein laufendes Verfahren.