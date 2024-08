Da staunte Landeshauptmann Christopher Drexler nicht schlecht: Erstmals in seinem Leben hat nicht er das Steirische Landeswappen an jemanden verliehen, sondern selbst eines verliehen bekommen. Den Steirischen Panther aus Lego hat ihn Lukas Klampfl (7) aus Hartberg persönlich in die Grazer Burg gebracht. „Ein Geschenk der Dankbarkeit“, ließ seine Familie ausrichten.