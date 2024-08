So überzeugten die Teams beim Trachtenspringen

MIT FOTOS UND VIDEO. Am Wochenende fand in der Therme Loipersdorf das traditionelle Trachtenspringen statt. In Zweierteams zeigte man vor jedem Sprung eine kreative Darbietung. Unter den Springern und in der Jury fanden sich mehrere Stargäste.