Vor vier Jahren haben sich Stefanie Lind, Diplomkrankenschwester in der Chirurgie am LKH Hartberg, und Bezirksrettungskommandant-Stellvertreter René Neuhauser in der Arbeit kennengelernt. In der Ambulanz kreuzten sich ihre Wege immer wieder. Nun gaben sich die 27- und der 36-Jährige im Kreise von Familie, Freunden und Arbeitskollegen das Ja-Wort im Weinhof und Feiergut F. Kohl.