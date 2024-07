Da staunte Bürgermeister Günter Müller (SPÖ) nicht schlecht: Vor wenigen Tagen erreicht das Gemeindeamt eine Rechnung, von der bis heute nicht klar ist, wer sie bezahlen wird. 34.493 Euro verrechnet die steirische Tierkörperverwertung (TKV) der Gemeinde St. Johann in der Haide für die Entsorgung der am 9. Juni verendeten Puten in Unterlungitz. 3000 Tiere waren alleine im Stall von Petra Winkler-Heschl ertrunken, 5000 Tiere am Hof von Bauer Helmut Schuller - wir haben berichtet.