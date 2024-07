Es herrschte betretenes Schweigen nach einem Lokalaugenschein in Sinnersdorf am 15. Juni, nur wenige Tage, nachdem die Regenmassen den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in ein Katastrophengebiet verwandelt hatten (wir berichteten). In den Tagen danach war auch das „Team Österreich“ im Einsatz, um den Betroffenen zu helfen, koordiniert wurde es unter anderem von Bezirksrettungskommandant-Stellvertreter René Neuhauser.