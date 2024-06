Noch im April verkündete Bürgermeister Marcus Martschitsch, dass er dem Frischekosmetikhersteller Ringana nach dessen Abzug aus Hartberg nach St. Johann in der Haide noch immer hinterhertrauere, jetzt kehrt das Unternehmen doch wieder in die Innenstadt zurück. Zumindest mit einem neuen Projekt. Das Unternehmen rund um CEO Andreas Wilfinger hat die ehemalige Bäckerei „König“ in der Michaeligasse gekauft und will das historische Gebäude aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in ein Hotel umbauen.