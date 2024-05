Dank eines neuen Konzepts soll der oststeirische „Masenberger Olmstoll“ ab September eine breite Gästeschicht anlocken. Tagsüber will man in der unteren Etage für Wanderer und Sportler regionale Küche anbieten, in den Abendstunden soll es im oberen Stock dann exklusiver werden. Weiters sind in den kommenden Jahren Chalets für Nächtigungen sowie ein Aussichtsturm geplant.