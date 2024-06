Ihr Anfang fiel in die Zeit Karl des Großen, als Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hatte, war sie bereits 700 Jahre alt. Während des Ersten und Zweiten Weltkrieges stand sie im Kugelhagel, fühlten sich deutsche Soldaten in ihren Schützengräben rund um den Baum doch sehr sicher. Generationen von Kindern spielten in ihrem Schatten, heirateten hier und verbrachten unter ihrer Krone ihren Lebensabend. „Der Baum ist zweifellos ein Mythos, eine Ikone“, berührt ein älterer Herr demütig die Rinde.