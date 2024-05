Dieser Oststeirer erobert zum zweiten Mal einen Auftritt beim Tomorrowland-Festival

Bereits zum zweiten Mal wird Kaindorfer DJ Roman Weber im Sommer beim Tomorrowland-Festival in Boom, in Belgien, auftreten. Nach zehn Jahren, in denen er als Besucher dabei war, trat er letztes Jahr schließlich als erster Steirer überhaupt dort auf.