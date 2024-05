Große Pläne, große Baustelle beim beliebten, auf 1250 Metern gelegenen „Masenberger Olmstoll“ in Vorau. Seit November 2023 laufen die Arbeiten bei dem oststeirischen Lokal auf Hochtouren. „Die Eröffnungsfeier ist für Anfang September geplant“, erklärt Unternehmer Günther Schorrer, der hinter dem bisher 2,2 Millionen Euro schweren Projekt steht, das dem Masenberg ein neues Gesicht verleihen wird. Der Unternehmer will in dem Haus bodenständige Küche sowie „Fine Dining“ vereinen. In den kommenden Jahren sollen auf dem Hartberger Hausberg weiters ein Aussichtsturm sowie Chalets für Nächtigungen entstehen.