Für gewöhnlich liefert Seniorchefin Roswitha Haberl die Kräuter für die Küche, am Sonntag war sie für die Pointen auf der Bühne zuständig: „Als junges Mädchen war ich mir sicher, einen Wirt heirate ich nie [Stille]. Ich war dann wohl eine Querdenkerin“, lacht die Oststeirerin und mit ihr das gesamte Festpublikum. Nur einer hat Tränen in den Augen: Ehemann Josef Haberl, gerührt von den persönlichen Begrüßungsworten, die Ski-Ass und Freundin des Hauses Michaela Kirchgasser zum Beginn der 100-Jahr-Feier an die Familie gerichtet hatte. „Ja, heute sind wirklich nur Freunde anwesend, jeder einzelne wurde persönlich eingeladen“ strahlt der pensionierte Gastronom und freut sich über das volle Festzelt in Walkersdorf.