Spektakuläre Bilder lieferte Donnerstagnachmittag ein Brand in Grafendorf: Ein Mähdrescher hatte während der Erntearbeiten auf einem Elefantengras-Feld in Obersafen kurz nach 16 Uhr Feuer gefangen. Bereits wenige Minuten nach dem Notruf stand der Feldhäcksler laut Augenzeugen in Vollbrand. Kilometerweit waren die Rauchwolken zu sehen. Verletzt wurde zum Glück niemand.