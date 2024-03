Heiraten wie die Adelige, das kann man im Gartenschloss Herberstein. Oder doch lieber etwas weniger opulent und dafür mit einer rein veganen Hochzeitstafel? Geschmäcker sind verschieden, auch beim Heiraten. „Wir hatten hier wirklich schon alles“, sagt Felix Allmer in der urigen Gaststube des Gasthauses Riegerbauer in St. Johann bei Herberstein. „Von der alkoholfreien Hochzeit bis hin zur rein veganen Tafel“, erklärt Allmer und seine Lebensgefährtin Birgit Praprotnig nickt. Ab Mitte April geht es hier wieder mit den ersten Hochzeiten los, bevor die Saison Ende Oktober in die Zielgerade biegt. Rund 50 Hochzeiten sind bereits avisiert.

Hochzeitsurlaub

Einheimische, aber auch zahlreiche Gäste aus dem Grazer sowie Wiener Raum wählen das Landgut als Location für ihren großen Tag. Dieser wird für jene, die weiter anreisen, auch zu einem Hochzeitsurlaub ausgedehnt. „Viele bleiben dann gleich über ein verlängertes Wochenende. Das Persönliche, Bodenständige und die Qualität gefällt“, so Allmer. „Außerdem kommen viele wieder, weil sie als Gast hier waren und dann bei uns heiraten wollen“, erklärt der Gastwirt.

Birgit Praprotnig und Felix Allmer im „Brautzimmer“ © Carmen Oster

„Was uns aber auch immer mehr auffällt, ist, dass man sich mit der Hochzeit nicht mehr profiliert oder angibt. Man will einfach etwas Echtes, wo alle ihren Spaß haben“, so der Unternehmer, der Hochzeitspakete wie „Prinzessinnenhochzeit“ oder das „medistyrane Hochzeitswochenende“ – ein Mix aus mediterranen und steirischen Schmankerln – anbietet. Paare können nach Wunsch und Laune kombinieren. Maximal 140 Personen finden auf dem Landgut Platz, in dem schon seit mehr als 300 Jahren Hochzeiten gefeiert werden. „Man muss schon ganz klar sagen, dass die Hochzeit das Fest der Braut ist, sie entscheidet in vielen Fällen“, sind sich Prapotnig und Allmer einig.

Optisch überzeugen

Aber nicht nur das leibliche Wohl müsse man heutzutage mitdenken. Auch die Optik muss überzeugen. „Und das können wir, weil wir nicht auf urig machen, sondern weil unser Haus urig ist.“ Hinzu kommen eigens geschaffene „Bussi-Points“, die sich perfekt für Fotos eignen, die natürlich gerne auf Instagram gepostet werden.

Einmal Prinzessin sein

Dort schneidet auch sicher das Gartenschloss Herberstein gut ab. Ob im historischen Garten, in der Georgskapelle oder im Trauungssaal, hier ist man auf jede Zeremonie vorbereitet, wie Edvin Gruber von der Event-Betreuung beim Rundgang erklärt. Neben zahlreichen historischen Schauplätzen kann man hier auch herrschaftlich übernachten, stehen doch insgesamt 14 Zimmer zur Verfügung. Unter anderem eine Hochzeitssuite sowie zwei Apartments. „Diese können aber wirklich nur von Hochzeitsgästen gebucht werden“, stellt Gruber klar. Rund 20 Hochzeiten sowie mehrere große Firmen-Events finden hier jährlich statt. Die Klientel, so Gruber, sei eine ausgewogene Mischung aus „Von-und-zu“ und Otto-Normalverbraucher. Wie Prinz und Prinzessin fühlt man sich an dieser Stelle ja ohnehin.

Fotos, Fotos, Fotos

Angeboten werden verschiedene Kombinationen mit Agape sowie standesamtlicher Hochzeit im historischen Garten oder im Trauungssaal. Gefeiert wird im Anschluss in Rittersaal oder Sattelgang.

