Die Baubranche steckt weiterhin in einer Krise und damit auch unzählige Häuslbauer in ihren Plänen fest: Von 2020 bis 2023 sind die Kosten für ein Einfamilienhaus um bis zu 35 Prozent angestiegen, die Aufträge an regionale Baufirmen um mehr als 50 Prozent gesunken. Ein Umstand, der auch die heimischen Sägewerke vor Herausforderungen stellt: „Mehr als ein Luftschloss konnten sich die Häuslbauer bei den Preisen nicht mehr bauen, ein Viertel meiner Umsätze war im Vorjahr plötzlich von einen Tag auf den anderen weg“, erzählt Peter Steinbauer, Sägewerksbetreiber in Greinbach. Ernst scheint die Lage in der Oststeiermark: Vier Betriebe aus den Bezirken Hartberg Fürstenfeld und Weiz mussten seit vergangenem Herbst schließen.