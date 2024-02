Gärtner- und Tischlerlehrling Cristiano Strallegger und Matheo Spandl haben sich für eine Lehre beim Land Steiermark entschieden. Was Sie schätzen und warum sie diesen Weg gewählt haben.

Auch, wenn sein Vorname etwas anderes vermuten lässt, fühlt sich Cristiano Strallegger vor allem im Garten wohl – und nicht wie sein Namensvetter auf dem Fußballplatz. Schon von Kindesbeinen an half der heute 15-Jährige seiner Mutter im 1000 Quadratmeter großen Garten. Seit September absolviert der Jugendliche mit dem grünen Daumen aus Sinabelkirchen daher eine Lehre beim Land Steiermark, genauer gesagt in der Land- und forstwirtschaftlichen Fachschule Großwilfersdorf. „Ich will einfach etwas mit meinen Händen schaffen, außerdem finde ich es spannend, mit Pflanzen zu arbeiten.“