Die Firmenparkplätze sind besetzt, die Staplerfahrzeuge abgestellt, sämtliche Werks-Tore verschlossen: Auf dem Gelände der Firma Brucha in Großwilfersdorf scheint am Tag nach der Insolvenzmeldung des Dämmstoffproduzenten alles stillzustehen. Aus der Ferne hört man Telefone läuten. Freundlich und sehr gefasst leitet eine Büroangestellte sämtliche Interviewanfragen an Niederlassungsleiter Roman Grabner weiter. Dieser aber möchte vorerst noch keine Auskunft geben und wimmelt sämtliche Gesprächsanfragen ab: „Wir haben heute am Abend eine firmeninterne Versammlung, bei der sich alles Weitere weisen wird“, so der Betriebsleiter.