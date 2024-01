Acht Kinder und Jugendliche bei Busunfall in Oberwart leicht verletzt

Acht Schüler und eine junge Frau sind bei einem Busunfall in Oberwart leicht verletzt worden. Der 55-jährige Busfahrer wollte einem Müllwagen ausweichen, kam auf dem Glatteis ins Rutschen und krachte in Folge in eine Tankstelle.