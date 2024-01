Doppelt soviel Platz im Stall, als für einen gewöhnlichen Bio-Geflügel-Betrieb in Österreich vorgeschrieben, Sandbecken für die Hennen und warme Bäder für frisch geschlüpfte Küken: Die Wachtelzucht von David Ertler in Kirchberg am Walde kann sich sehen lassen.