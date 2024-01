Das Angebot an Bauland in der Gemeinde Pöllauberg war faktisch ausgeschöpft. Um der heimischen Jugend die Möglichkeit zu offerieren, sich ein Eigenheim zu schaffen, hat nun die Gemeinde im Zuge der jüngsten Revision des Flächenwidmungsplans unterhalb der bestehenden „Sonnensiedlung“ am Salberg eine landwirtschaftliche Fläche in der Größe von knapp zwei Hektar in Bauland umwidmen lassen. In dieser landschaftlich sensiblen Zone sind zwölf Bauplätze vorgesehen.