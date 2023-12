Vor mittlerweile 35 Jahren begann Alois Gigler als Bezirkssekretär seine Tätigkeit beim Österreichischen Roten Kreuz Hartberg. Seither hat sich viel getan. Damals gab es zehn hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, heute sind es inklusive Pflege Mobil und dem Mobilen Palliativteam 140. Alois Gigler kann auf eine erfolgreiche Funktionsperiode zurückblicken. Erwähnt seien unter anderem die Einführung des Notarztrettungssystems sowie die Ausweitung des freiwilligen Besuchsdienstes. In dieser Zeit wurden auch die Sozialzentren mit den ÖRK-Ortsstellen in den Regionen Pöllau, Stubenberg, Neudau und Vorau errichtet, Friedberg ist in Bau, Bad Waltersdorf in Planung. Ein Höhepunkt war die Sanierung und der Ausbau des alten LKH Hartberg zu einem großen sozialen Zentrum im Bezirk.