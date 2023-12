Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau wurde am vergangenen Wochenende zu zahlreichen Einsätzen gerufen. Während sich in Schönau in einem Keller Flammen ausbreiteten, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der L 406 in Köppelreith zwei Personen verletzt. Ebenfalls auf der L 406 kollidierten am Sonntag zwei weitere Fahrzeuge, dabei wurde allerdings niemand verletzt. Ausrücken musste auch die Feuerwehr St. Jakob im Walde, wo ein Auto im Schnee von der Fahrbahn abrutschte.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Köppelreith zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Ein Pkw war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich. Die beiden Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befunden hatten, wurden verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

In St. Jakob im Walde rutschte ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und drohte abzustürzen © FF St. Jakob im Walde

Am Sonntag gingen dann gleich zwei Alarmierungen bei der Feuerwehr Pöllau ein. In einem Einfamilienhaus in Schönau brach aus noch nicht bekannter Ursache im Keller ein Brand aus. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Personen das Gebäude unverletzt verlassen. Während sich zwei Atemschutztrupps auf den Weg in den Keller machten, wurden von außen zwei Druckluftbelüfter vorbereitet. Schließlich konnte das Brandgut aus dem Haus entfernt und auf einer Wiese gelöscht werden.

Wenig später krachte es erneut auf der L 406. Aus noch unbekannter Ursache waren dort zwei Autos kollidiert, verletzt wurde niemand, es entstand allerdings ein geringer Sachschaden.

Abrutschen verhindert

Gefordert waren indes die Einsatzkräfte in St. Jakob im Walde, wo ein Pkw außerhalb des Ortsgebietes von der Straße abgekommen war und neben der Fahrbahn im Schnee weiterrutschte, sodass er schließlich auf der Kippe einer steilen Böschung hängen blieb. Sofort nach dem Eintreffen sicherten die Feuerwehrmitglieder daher das instabil stehende Fahrzeug ab, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Der Pkw musste mittels Seilwinde geborgen und auf die Straße gezogen werden.