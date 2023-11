Diese Oststeirer überzeugten bei den AustrianSkills 2023

Vier oststeirische Jungfachkräfte räumten bei den AustrainSkills 2023 ab. Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Unternehmen Frutura. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.