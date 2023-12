Als wäre es das Normalste der Welt, worüber sich Kinder in diesem Alter unterhalten. Blutzuckerwerte, Insulinpumpen, Broteinheiten und drohendes Koma. Sichtlich entspannt sitzen Mia (10 Jahre), Marie (11), Florian (10), Sophie (13) und Marie (12) in der Bücherei der Mittelschule Pöllau und sprechen über medizinische Begriffe, die ihren Alltag prägen und für sie und ihre Familien schlicht normal sind. Sie haben Typ-1-Diabetes. Und somit jene Autoimmunerkrankung, die laut Studien unter Kindern in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist.