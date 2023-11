Dieses Herz liegt vielen am Herzen. Deswegen wird seit Jahren schon überlegt, wie man das Hartberger Hallenbad, das in den 1970er-Jahren erbaut wurde, gut und sicher, in eine neue Lebensphase bringen kann – und vor allem, wie sich dieses Vorhaben am besten finanzieren lässt. Grünen-Gemeinderat Christoph Wallner ist jedenfalls überzeugt, dass man es als Sportstadt für rund 3300 Kinder schaffen muss, den Fortbestand des Bads zu garantieren. Es sei nicht nur eine wichtige Trainingsstätte für Schulen mit Sportschwerpunkt, sondern auch für all jene, die das Schwimmen erst erlernen.