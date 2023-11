Die Nachricht, dass die „Felber Sinnstifterei“ in Stubenberg am See nach nur einem Jahr ihre Pforten schließt, kam nicht nur unerwartet, sondern auch kurzfristig (wir berichteten). Doch nun gibt es gute Nachrichten aus dem Tourismusort: „Sinnstifterei“-Filialleiter Christoph Eichtinger führt das Kaffeehaus gemeinsam mit Manuel Rieger, Betreiber des „Bar und Co.“ in Hartberg, weiter. Der neue Name lautet „Kaffee Stub‘n“ – ein Wortspiel, das sich auch auf Stubenberg am See bezieht. Eröffnet wird das Kaffeehaus am Sonntag, 3. Dezember, beim Nikolokirtag.