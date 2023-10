Erneuter Schlag für die oststeirische Gastro-Szene: Es war eine kurze Meldung in den sozialen Medien, die am Montag für Aufsehen sorgte: "Leider schließen wir unsere Filiale in Stubenberg! Danke an unser Team und unseren Kunden!", war auf der Instagram- und Facebook-Seite der Bäckerei Felber zu lesen.