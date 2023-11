Ein Frontalzusammenstoß am Mittwoch auf der L 405 zwischen Vorau und Rohrbach an der Lafnitz forderte ein Todesopfer und sorgte für ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Kurz nach Mittag kam es vor der Abzweigung Beigütl zu dem folgenschweren Zusammenstoß: Ein 79-jähriger Oststeirer war mit seinem Auto von Rohrbach Richtung Vorau unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, wo er mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.