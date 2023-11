Sein Name ist Johann Thomas, er ist drei Monate alt und er erweist sich als gnädig und lässt seine Eltern nachts schlafen. Aufmerksamen Kühlregal-Gustierern wird es bereits aufgefallen sein – „Milch Marie“ Elisabeth Gratzer ist mit ihren Joghurts aus der Babypause zurück. Seit Mitte Oktober liefert Gratzer ihre Klassiker wie unter anderem Vanille, Himbeere, Heidelbeere und Kaffee wieder im Vollsortiment. Um ihre Familie in Graz und die Arbeit am Hof in Stubenberg am See unter einen Hut zu bekommen, pendelt Elisabeth Gratzer teilweise alleine oder mit dem Söhnchen. „Ohne die Unterstützung meines Partners und meiner Familie wäre das alles nicht möglich.“