Mit „Eloria Beauty“ hat am Hauptplatz 11 in Knittelfeld ein neues Studio eröffnet. Inhaberin Elizabet Bardeca bietet dort Dienstleistungen rund um Pflege und Schönheit an.

Zum aktuellen Angebot zählen unter anderem Naturnagelverstärkungen, Nagelverlängerungen sowie weitere kosmetische Behandlungen. Künftig ist eine Erweiterung geplant, unter anderem um ein Massagestudio und medizinische Fußpflege. In diesem Zuge werden auch zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Selbstständige gesucht.

Bürgermeister Harald Bergmann, Gemeinderat Rudolf Knafl und Citymanager Jörg Opitz statteten dem Studio einen Besuch ab und gratulierten zur Eröffnung.