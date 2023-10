In jungen Jahren hat er seine Liebe zum Mini entdeckt und ist mit einem solchen Auto sogar in die damalige DDR gefahren. Vor drei Jahren hat sich Kurt Bösel wieder einen Mini Cooper gekauft und irgendwann ist ihm die Idee zu einem Mini-Treffen gekommen. Monatelang hat er an den Vorbereitungen gearbeitet, am 21. Oktober ist es so weit. Der Zeltweger lädt zum "1. Mini-Treffen rund um Spielberg". 75 Teilnehmer waren das Ziel des 75-Jährigen, geworden sind es letztlich 80. "Wir haben Anmeldungen aus fast allen Bundesländern, aus Italien und Deutschland", freut sich der pensionierte Heeresbeamte über das Interesse.