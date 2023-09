"Ich war sprachlos." So schildert Bürgermeister Franz Sattler seinen Gemütszustand, nachdem er im Internet ein Werbevideo für ein Projekt in seiner Gemeinde St. Peter ob Judenburg entdeckt hat. Auf über sieben Hektar entstehe neben der Bundesstraße eine Fotovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 14 Megawatt. Man werde im Ortsteil Rothenthurm mehr als 30.000 Solarmodule verbauen, heißt es in dem gut drei Minuten dauernden, professionell gemachten Video einer Firma namens Effectus GmbH.