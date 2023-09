"Ich freue mich extrem, dass ich wieder einmal in meinem Heimatbundesland spielen kann. Und an das letzte Konzert in Spielberg habe ich nur tolle Erinnerungen, deshalb freue ich mich besonders – und diesmal legen wir noch eins drauf", so Conchita Wurst über das bevorstehende Konzert im Murtal. Der österreichische Künstler Tom Neuwirth erfand 2011 seine Bühnen-Persona Conchita Wurst, gewann 2014 als bärtige Diva den Eurovision Song Contest.