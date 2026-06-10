Am Mittwoch gegen 1 Uhr lenkte ein 18-Jähriger seinen Pkw auf der L103 von Zell-Pfarre kommend. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine ebenfalls 18-jährige Freundin. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker in einer Kurve rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte in weiterer Folge rund 40 Meter einen steilen Waldhang hinab und überschlug sich dabei mehrmals.

Fahrzeug total zerstört

„Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien und begaben sich zu Fuß, etwa 1,2 Kilometer in Richtung Zell-Pfarre, um Hilfe zu holen“, steht im Bericht der Landespoloizeidirektion Kärnten. Telefonisch konnten die 18-Jährigen keinen Notruf absetzen. „Denn sie haben beide ihre Handys verloren, vermutlich wurden die Telefone bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert“, heißt es von der Polizei. Jedenfalls konnten die jungen Kärntner ihre Handys in der Dunkelheit nicht mehr finden und so marschierten sie los.

Klingelten an Türen

Dabei läuteten sie in der doch recht abgelgengenen Gegend bei mehreren Wohnhäusern an. Gegen 1.30 Uhr hat ihnen dann eine Frau die Türe geöffnet. Die Anwohnerin verständigte sofort die Rettungskräfte.

Beide Insassen wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung in das Klinikum Klagenfurt verbracht. Das Unfallfahrzeug konnte lokalisiert und der Standort an die Einsatzkräfte der Feuerwehr übermittelt werden. Die Bergung des Fahrzeuges erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Zell-Pfarre.

Wie geht es den Opfern?

Wie es den Betroffenen nun gut und ob im Krankenhaus Verletzungen festgestellt wurden, konnte sie Polizei nicht sagen - denn die jungen Leute sind nicht erreichbar, sie haben ja kein Handy.