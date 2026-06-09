Keine Sportart liegt derzeit so im Trend wie das Padeltennis. Kaum jemand probierte sich noch nicht am „kleinen Bruder“ des Tennis, dementsprechend groß ist die Nachfrage nach Plätzen. David Petrovici, Christofer Huber und Markus Pirker-Rodrix versuchen, dieser nachzukommen.

Das Trio eröffnet an drei verschiedenen Standorten in Kärnten einen „Padel Campus“. Neben Plätzen in St. Veit und Wolfsberg planen die Unternehmen auch in Moosburg die Errichtung einer Anlage. In der selbsternannten „Glücksgemeinde“ bauen die Unternehmen am Asphaltbereich des Kaiser-Arnulf-Sportzentrums, besser bekannt als Inline-Hockey-Platz, zwei neue Padeltennis-Plätze. „Ende Juli soll der Betrieb starten“, verrät Pirker-Rodrix. Allein in Moosburg stecken er und sein Team 150.000 Euro in den neuen „Padel Campus“, in St. Veit fließen sogar 250.000 Euro. „Die Investitionen sind ordentlich, aber notwendig“, sagt Pirker-Rodrix.

Täglich von 8 bis 22 Uhr

Platzzeiten können Interessierte demnächst online buchen. Dann ist das Spielen in Moosburg von Montag bis Sonntag zwischen 8 und 22 Uhr möglich. Wer keine Lust auf Padeltennis hat, kann dort auch Pickleball, eine kleinere Abwandlung der Trendsportart, spielen. „Wir freuen uns riesig, dass es nach eineinhalb Jahren intensiver Vorlaufzeit und Vorbereitung nun endlich losgeht. Padel ist mehr als nur ein Sport, es ist ein verbindendes Erlebnis für die ganze Familie – und genau das bringen wir jetzt zu uns nach Kärnten“, sagt Pirker-Rodrix.