Am Biobauernhof Moar in Graslupp in der Zeutschach lebt und arbeitet Konrad Liebchen. Und mit ihm rund 20 Murbodner-Rinder, ein paar Krainer Steinschafe sowie Noriker-Pferde, mit denen auch Kutschenfahrten gemacht werden können. Derzeit hat Liebchen auf seinem Hof besondere Gäste: Sechs internationale Tänzerinnen und Tänzer leben, arbeiten und wirken am Hof mit.