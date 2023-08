200 bzw. 500 KWp - so viel an Höchstleistung können, wie berichtet, jene zwei Photovoltaikanlagen erbringen, die seit Kurzem auf den Dächern des Abfallwirtschaftszentrum Teufenbach-Katsch in Betrieb genommen wurden. Die aktuelle Wetterlage mit vielen Sonnenstunden treibt die Anlagen zu Höchstleistungen an - live ablesbar über eine eigene App, wie sich "Green Power" als Betreiberin freut.