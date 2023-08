Während das riesige Leiner-Gebäude in Judenburg leersteht, tut sich in Judenburg wieder etwas Positives in Sachen Möbelhandel. Zwischen McDonald's und Autohaus Kössler, im ehemaligen Lokal der Zoofachhandlug Baumgärtner, entsteht ein neues Geschäft. Die Fassade wurde mit Holz verkleidet, die Eingangstür rot gestrichen. "Neueröffnung Herbst 2023" ist in den Schaufenstern, die mit Backpapier verdeckt sind, zu lesen. Was hier eröffnet wird, kann man nur erahnen: "Mobileria" steht auf der rechten oberen Seite des Ladenlokals, dazu der Verweis auf eine Website.