Sie kennen sich seit Jugendtagen - Mitte Juli gingen Ingrid Adam-Kaltenegger (58) und Alfred Adam (59) den Bund der Ehe ein. "Seit 14 Jahren sind wir ein Paar", strahlt Ingrid. Sie ist bereits zehnfache Großmutter und wie ihr Ehemann am BG/BRG Knittelfeld beschäftigt.



Die Braut kennt man unter anderem als Leiterin des Schulchors und auch der Bräutigam ist sehr musikalisch. Entsprechend spielte auch bei den Feierlichkeiten im Kreise der Familie die Musik eine wichtige Rolle. Orte der Hochzeit waren Knittelfeld und in Spielberg die Burg. Geflittert wird in Stockholm.