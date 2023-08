Gegen 1.15 Uhr entdeckte eine Anrainerin durch Zufall den Brand einer Holzskulptur im Park und alarmierte die Feuerwehr, welche das Feuer schnell löschen konnte.

Technischer Defekt ausgeschlossen

"Aufgrund der Spurenlage kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden, es muss ein Brandstifter am Werk gewesen sein", gibt die Neumarkter Polizei Auskunft. Es handle sich bei dem Objekt um eine ohnehin bereits morsche Skulptur, was jedoch an der Sachlage der vermuteten Brandstiftung nichts ändere, so die Polizei weiter.

Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Polizeiinspektion Neumarkt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (059 133) 6361.