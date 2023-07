Teils händeringend suchen Unternehmen derzeit quer durch alle Branchen Arbeitskräfte. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe: angefangen von der Babyboomer-Generation, die nun in Pension geht, über ein Zurückschrauben der Arbeitsleistung zugunsten einer ausgeglichenen Work-Life-Balance – bis hin zu fehlenden Kinderbetreuungseinrichtungen. "Jede zweite berufstätige Frau in der Steiermark ist in Teilzeit beschäftigt, oftmals auch eine Folge fehlender Angebote zur Kinderbetreuung", rechnet der steirische AMS-Chef Karl-Heinz Snobe vor. Über einen flächendeckenden Ausbau dieser Einrichtungen, insbesondere im ländlichen Raum, könnte man daher ein erhebliches Potenzial verfügbarer Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt gewinnen, so Snobe weiter.