Windbruchholz wollte ein Mann in der Gemeinde Kobenz im Bezirk Murtal am Samstag gemeinsam mit seinem Sohn aufarbeiten. Gegen 13.30 Uhr verkantete die Motorsäge, die der Mann dafür im Einsatz hatte. Das Gerät schleuderte in der Folge gegen den Kopf des 46-Jährigen.