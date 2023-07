Wer ist der größte Fußballfan? Alle Hände gehen in die Höhe. Wer will Fußballprofi werden? Fast alle Hände gehen in die Höhe. Und was ist an dem Camp das Beste? "Es ist lustig", meinen die Kinder. Oder: "Man trifft seine Freunde." Ein Bursche betont: "Fußball ist meine Leidenschaft."