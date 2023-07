"Dichter Rauch dringt aus der Benediktinerabtei Seckau – unbekannt, ob Personen vermisst": so lautete der Notruf, der am Samstagvormittag die Einsatzkräfte erreichte. Dieses und ein weiteres Szenario übten vier Feuerwehren am 15. Juli in der Abtei Seckau. Im Zuge der Erkundung durch den Übungseinsatzleiter, Oberbrandinspektor Sascha Reiter, wurde wegen des Brandes die nächsthöherer Alarmstufe ausgelöst und weitere Kräfte der Feuerwehren Bischoffeld, Knittelfeld und Kobenz alarmiert.