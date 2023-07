Dieser Diebstahl fällt durchaus in die Kategorie "Ungewöhnlich": Irgendwann zwischen 7. und 9. Juli 2023 wurden Kerzenautomaten von einem Friedhof in Knittelfeld gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Tausend Euro. Mit den Automaten sind nicht nur die Kerzen weg, sondern natürlich auch das Geld, das sich in den Automaten befunden hat. Darauf dürften es die Täter auch abgesehen haben.

Ob nur ein Täter am Werk war oder es sich mehrere Unbekannte an den Automaten zu schaffen gemacht haben, ist noch nicht klar. Der oder die Täter dürften jedenfalls mittels Schraubendreher oder eines ähnlichen Werkzeugs die Kerzenspender von den Sockeln abmontiert haben.

Hinweise an die Polizei

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag am Friedhof der Stadtgemeinde Knittelfeld. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Knittelfeld unter Tel. 059 133-310 100 sind erbeten.