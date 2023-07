Zu einem besonderen und beeindruckenden Großkonzert wurde in Murau geladen. Beteiligt waren drei Murauer Schulen: die Musikschule, die Mittelschule und das Borg. Im Rahmen des Konzerts wurde präsentiert, wie in diesen drei Schulen Musik vermittelt wird. 900 Menschen folgten der Einladung zum "Concerto grosso" in Murau, womit die WM-Halle bis auf den letzten Platz gefüllt war. Moderator Wolfgang Fleischhacker (Direktor der Musikschule Murau), Thomas Perner (Mittelschule Murau) und Marlene Seidl (Borg Murau) gestalteten ein vielfältiges Musikprogramm, sodass für alle Gäste etwas dabei war.