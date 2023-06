Schöner, neuer Platz für 14 Minis

Der "Bildung–Campus" in der Gemeinde Stadl-Predlitz ist um einen Mosaikstein reicher“, freut sich Bürgermeister Wolfgang Schlick. Denn vergangenes Wochenende wurde der neue Kindergarten im Ort eröffnet. Seit Beginn des Schuljahres 2020/21 stand das bis dahin genutzte Volksschule Predlitz leer. Durch die Adaptierung des Obergeschoßes konnte bereits 2021/22 eine Kinderkrippe in dem Haus provisorisch eingerichtet werden. Gleichzeitig wurden der Umbau des Hochparterres und der Einbau eines Liftes realisiert, Möbel und Spiele angeschafft und die Spielgeräte im Außenbereich erneuert. Kostenpunkt: Rund 800.000 Euro (Die Landesförderung beträgt 500.000 Euro, der Bund fördert mit 200.000 Euro.) Seit September ist die Kinderkrippe (sie wird von der Volkshilfe geführt) in Betrieb und bietet 14 Kindern zwischen 0 und 3 Jahren Platz. Am Freitag fand nun die offizielle Eröffnung statt.