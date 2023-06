"Wir sind ausgezeichnete Segler, in manchen Regatten segeln wir auch gegeneinander. Diesmal war der Schlüssel zum Erfolg eine hervorragende mannschaftliche Leistung, und dass wir keine Fehler gemacht haben", beschreibt Wolfgang Babinsky den Sieg der "Aichfeld Nautic Club"-Crew beim diesjährigen Gebirgsseglercup in der Adria. Der routinierte Skipper (mehr als drei Jahrzehnte Segelsporterfahrung) hat damit nicht nur den Vorjahressieg erfolgreich verteidigt, sondern bei der Teilnahme an der Hochseeregatta diese bereits zum vierten Mal siegreich beendet.