Windräder. Zahlreich sind sie in der Steiermark vorhanden, Zankapfel und Hoffnungsträger zugleich. Für Ursula Lackner, steirische Landesrätin für Klimaschutz, Umwelt und Energie (SPÖ), sind sie ein Symbol für Transformation, "die auch in den Köpfen stattfinden muss", wie sie sagt: "Was will man in einer Windkraftanlage sehen: Etwas, das in der Landschaft nichts verloren hat oder einen Ort, an dem selbst Energie hergestellt wird?" Sie seien ein Zeichen für Unabhängigkeit vom Ausland und von fossilen Energieträgern. Um den Menschen diese Veränderungen, und zwar weg von den fossilen hin zu den erneuerbaren Energieträgern, begreiflich machen zu können, müssten diese sich informieren können.