Sunhendl, so heißen bei Karin Forcher jene 4800 Hennen, die ihren Biobauernhof bevölkern. Der Name ist bewusst gewählt: Die Ställe sind nach der Sonne ausgerichtet. Erst kürzlich hat die Kleine Zeitung berichtet, nun ist der Hof auch einer der Protagonisten von "Aufgetischt", das am heutigen Pfingstsonntag, um 18 Uhr, in ORF 2 läuft.